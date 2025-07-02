У Хмельницькому затримали 34-річного зловмисника, який підірвав гранату у квартирі

Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Після скоєного чоловік втік, проте поліцейські його оперативно розшукали і затримали.

Вчора, 1 липня, близько 09:30 години до поліції надійшло повідомлення про те, що в одній із квартир багатоповерхівки по вул. Зарічанській стався вибух.

На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки, рятувальники, медики та інші спеціалісти.

Попередньо правоохоронці встановили, що у квартирі чоловік, демонструючи своїй співмешканці гранату, дістав з неї чеку. А далі зловмисник просто кинув гранату, підірвавши її прямо у квартирі. Після цього фігурант залишив місце події.

Внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Поліцейські оперативно розшукали зловмисника і затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі Хмельницького районного управління поліції за цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Наразі вирішується питання про оголошення затриманому підозри та обрання запобіжного заходу.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області