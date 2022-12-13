у хмільнику поліцейські затримали грабіжника, який напав на неповнолітню дівчину

12 грудня відразу після вчинення злочину поліцейські Хмільницького району розшукали зловмисника, який із застосуванням сили відібрав телефон у 17-річної дівчини.

За словами начальника Хмільницького районного відділу поліції Валерій Романюк, до злочину виявився причетним 31-річний житель району. Зловмисник побачив потерпілу ввечері на одній із вулиць районного центру. Застосувавши силу, він відібрав у дівчини телефон та втік. До його пошуку залучили майже весь особовий склад місцевої поліції. Нападника затримали неподалік від місця злочин, коли останній ховався за магазином.

Поліцейські перевіряють причетність зловмисника до інших майнових злочинів.

За цим фактом слідством розслідує провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України (Грабіж).

До повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу чоловік перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання.

Затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області