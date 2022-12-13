У Хмільнику поліцейські затримали грабіжника, який напав на неповнолітню дівчину

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12 грудня відразу після вчинення злочину поліцейські Хмільницького району розшукали зловмисника, який із застосуванням сили відібрав телефон у 17-річної дівчини.

За словами начальника Хмільницького районного відділу поліції Валерій Романюк, до злочину виявився причетним 31-річний житель району. Зловмисник побачив потерпілу ввечері на одній із вулиць районного центру. Застосувавши силу, він відібрав у дівчини телефон та втік. До його пошуку залучили майже весь особовий склад місцевої поліції. Нападника затримали неподалік від місця злочин, коли останній ховався за магазином.

у хмільнику поліцейські затримали грабіжника, який напав на неповнолітню дівчину

Поліцейські перевіряють причетність зловмисника до інших майнових злочинів.

За цим фактом слідством розслідує провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України (Грабіж).

До повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу чоловік перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання.

Затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області

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