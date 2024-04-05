На отриманні «відкатів» за послуги пожежної та техногенної безпеки викрито ще одного інспектора ДСНС на Тернопільщині

Під процесуальним керівництвом прокурорів Тернопільської обласної прокуратури повідомлено про підозру інспектора одного з районних відділів У ДСНС України у Тернопільській області в одержанні неправомірної вигоди за вчинення службовою особою в інтересах третьої особи дій з використанням наданого їй службового становища (ч. 1, 3 ст. 368 КК України).

Нагадаємо, співробітники ДСНС зареєстрували на свого родича кілька товариств, які спеціалізуються на наданні послуг з виконання робіт протипожежного призначення. Інспектор ДСНС спонукав керівників комунальних підприємств та закладів отримувати послуги лише від вказаних суб’єктів господарювання, лобіюючи їх інтереси.

«Відкати» за послуги пожежної та техногенної безпеки становили від 5 до 15 відсотків від суми, зазначеної у договорах із замовниками. Наразі правоохоронці задокументували кілька фактів отримання ним неправомірної вигоди, на суму понад 28 тис грн.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу й відсторонення від займаної посади.

Розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП, за оперативного супроводу працівників Управління СБУ та УСР в Тернопільській області.

Правоохоронці повідомили про підозри за аналогічними фактами 2 інспекторам районних управлінь ГУ ДСНС України в області. Справа щодо одного з них вже скерована до суду.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури