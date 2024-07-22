У Хорватії п’ятьох людей застрелили в будинку для літніх
За даними медіа, нападником є родич мешканця цієї установи.
У центральній частині Хорватії, в місті Дарувар, в будинку для літніх нападник убив п’ятьох людей, ще декількох поранив. Про це пише CNN із посиланням на місцеву поліцію та медіа.
Підозрюваний втік, але незабаром його затримали у кафе неподалік місця убивства. Правоохоронці повідомили, що затриманий перебуває “під поліцейським наглядом”.
За даними регіонального телебачення, підозрюваним є чоловік 1973 року народження, родич одного з мешканців будинку для літніх.
Поліція з’ясовує мотив нападу. // LB.ua