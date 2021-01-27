У Хусті поліція затримала торговця вибухівкою

Співробітники кримінальної поліції Хустщини провели оперативні заходи та з’ясували, що житель райцентру може бути причетний до збуту вибухівки. Поліцейські затримали 40-річного зловмисника саме під час продажу “товару”.

На місці події слідчі вилучили грошові кошти, отримані зловмисником, та саму вибухонебезпечну речовину і електродетонатори.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, тобто незаконне поводження з вибуховими речовинами. За таке правопорушення підозрюваному загрожує позбавленням волі на строк до семи років.

Це вже не перший злочин фігуранта справи. Чоловік вже має судимість за незаконне поводження зі зброєю та відбував покарання за крадіжку з проникненням.

Наразі підозрюваного затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі звертатимуться до суду з клопотанням про обрання щодо затриманого запобіжного заходу. Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області