У Кам’янському чоловік забив жінку до смерті та закопав тіло у дворі будинку

Поліцейські встановили, що злочин стався 24 листопада близько 3:00. 54-річна потерпіла перебувала в гостях, де у неї виник конфлікт з 36-річним чоловіком. Під час сутички нападник завдав жінці тілесні ушкодження, внаслідок яких вона померла. Щоб уникнути покарання, чоловік переніс тіло у двір будинку та закопав.

25 листопада близько 2:30 до поліції надійшло анонімне повідомлення про те, що у дворі одного з приватних будинків закопане тіло жінки.

Правоохоронці прибули за викликом, оглянули прибудинкову територію та виявили в районі теплиці тіло 54-річної жінки з ознаками насильницької смерті. Також на місці події працювали експерти. Правоохоронці оперативно зібрали всю необхідну інформацію та довели причетність підозрюваного до злочину.

25 листопада за погодженням з Кам`янською окружною прокуратурою чоловіку повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Кам’янського РУП