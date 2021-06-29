₴1 млн. хабаря за зменшення штрафних санкцій – судитимуть начальника податкової на Тернопільщині

Тернопільська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно начальника районної державної податкової інспекції Головного управління державної податкової служби в Тернопільській області за фактом отримання 1 млн грн неправомірної вигоди від підприємця ( ч. 4 ст. 368 КК України).

Слідством встановлено, що податківець отримав через посередника від місцевого підприємця хабар за зменшення розміру штрафних санкцій за порушення податкового законодавства та нескерування результатів перевірок господарських операцій підприємства до правоохоронних органів для реєстрації кримінального провадження, а також розблокування податкових накладних та виключення підприємства з критеріїв ризиковості платника податку.

Досудове розслідування здійснювали слідчі третього слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Тернопільської обласної прокуратури