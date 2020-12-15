У Кам`янському повідомили про підозру покидькам, які піддали катуванням 17-річного хлопця

В ході першочергових слідчих дій поліцейські Кам’янського відділу поліції встановили двох юнаків, які обґрунтовано підозрюються у знущаннях з 17-річного хлопця. Ними виявилися місцеві жителі 17 та 20-ти років.

15 грудня, за погодженням з місцевою прокуратурою, юнакам повідомили про підозру у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 127 (катування, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, що 13 грудня, коли потерпілий перебував в гостях у знайомих, його побили та зрізали волосся. Усі знущання над неповнолітнім підозрювані знімали на відео, яке потім виклали в Інтернет.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Кам’янського відділу поліції