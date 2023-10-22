У Кам’янському псевдорієлторка ошукала двох містянок

Під приводом оренди та покупки квартир фігурантка отримала від потерпілих 10 тисяч гривень передоплати та зникла.

Майже одночасно до поліції звернулись дві жінки. Вони повідомили, що «рієлтор» заволоділа їх грошима так і не надавши обіцяних послуг. Одній жінці шахрайка обіцяла допомогти орендувати квартиру, іншій вигідно купити.

Оперативники Кам’янського РУП встановили особу зловмисниці. Нею виявилася 43-річна місцева жителька. На даний час слідчі довели причетність фігурантки до двох фактів шахрайства.

За погодженням з Кам’янською окружною прокуратурою жінці повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Проводиться досудове розслідування. Триває перевірка щодо причетності зловмисниці до інших видів шахрайства.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Кам’янського РУП