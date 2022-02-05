У кількох областях поліція ліквідувала мережу шахрайських кол-центрів

Зловмисники орендували кілька приміщень у Києві, Львові та Одесі, де працювали понад 140 осіб. Вони представлялися співробітниками банківських установ або правоохоронних органів. Сфера їх «діяльності» розповсюджувалася на територію пострадянських країн.

Як встановили правоохоронці, офіси кол-центрів знаходилися у Києві, Львові та Одесі. Його працівники – понад 140 осіб, представляючись співробітниками банківських установ або правоохоронних органів, під різними приводами змушували громадян повідомити особисті дані та паролі. Для цього вони використовували психологічні методи впливу та діяли за підготовленою інструкцією. Також зловмисники користувалися програмою підміни телефонного номера, аби замаскувати свою діяльність. Клієнтські бази даних зловмисники скуповували у DarkNet.

За попередньою інформацією отримані в такий спосіб кошти переказували на електронні гаманці, картки підконтрольних осіб, а також переводили у криптовалюту.

Сьогодні, 4 лютого, правоохоронці провели поліцейську спецоперацію, у якій були задіяні понад 100 співробітників Департаментів стратегічних розслідувань, кіберполіції, карного розшуку Національної поліції, Офісу Генерального прокурора та спецпризначенці поліції Києва. На даний час проводяться санкціоновані обшуки на території Києва, Львова та Одеси.

Поліцейські припинили діяльність мережі кол-центрів і проводять подальші заходи для встановлення організаторів та учасників злочинної діяльності, повного кола постраждалих та суми завданих збитків.

Національна поліція України