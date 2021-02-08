У Львові затримали чоловіків, підозрюваних у шахрайстві з продажем автомобіля

Трьох жителів Львова, які реалізували нерозмитнений «Фольксваген Пасат» з підробленими документами, викрили оперативники кримінальної поліції та слідчі Львівського районного управління поліції спільно зі співробітниками Управління карного розшуку поліції Львівщини, за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури № 1.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч.3 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України, правоохоронці встановили, що зловмисники придбали привезений з-за кордону автомобіль «Фольксваген Пасат», проте не розмитнили в установленому порядку, а підробивши документи, продали покупцю.

Сьогодні, 7 лютого, близько 13.30 поліцейські затримали зловмисників на вулиці у Львові під час реалізації ними транспортного засобу. До затримання залучались бійці батальйону поліції спеціального призначення поліції Львівщини. Підозрювані — мешканці Львова, віком 23, 24 та 29 років.

Автомобіль правоохоронці вилучили, зловмисники затримані в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере їм запобіжні заходи.

За скоєне затриманим загрожує покарання — позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють причетність зловмисників до вчинення інших кримінальних правопорушень.

Відділ комунікації поліції Львівської області