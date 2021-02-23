У киянина поліцейські вилучили боєприпаси

Під час проведення слідчих дій у квартирі киянина правоохоронці виявили гранату із запалом та набої. Небезпечні предмети вилучили та відправили на експертизу. За скоєне фігуранту загрожує до семи років тюремного ув’язнення.

У ході реалізації оперативної інформації працівники карного розшуку Святошинського управління поліції викрили чоловіка, який за місцем мешкання зберігав заборонені предмети.

У квартирі зловмисника на вулиці Кільцева дорога правоохоронці провели санкціонований обшук, в ході якого виявили та в подальшому вилучили предмет, ззовні схожий на гранату РГН та запал до неї, а також набої різного калібру. Інші предмети, які ззовні схожі на зброю, оглянули вибухотехніки та встановили, що це муляжі.

36-річного киянина поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру за незаконне поводження з бойовими припасами, а судом вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Відділ комунікації поліції Києва