У Києві 32-річна жінка використовувала малолітню доньку для заняття жебрацтвом
За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 32-річній жінці, яка використовувала малолітню доньку для заняття жебрацтвом (ч. 1 ст. 150-1 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом червня-серпня 2020 року, місцева мешканка з метою збагачення систематично жебракувала на території Подільського району столиці. При цьому жінка використовувала свою 12-річну доньку, яка внаслідок свого малолітства та захворювання обмежена у вільному волевиявленні.
Викрити злочин вдалося завдяки небайдужим громадянам, які стали свідками цинічної експлуатації дитини 28-річним знайомим матері. Тоді ж було вирішено перевірити причетність матері до вчинення вказаного злочину.
Наразі вирішується питання щодо обрання жінці запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
Дівчинку поміщено до реабілітаційного центру з метою надання їй кваліфікованої допомоги.
Досудове розслідування триває.Tweet