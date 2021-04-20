У Києві 32-річна жінка використовувала малолітню доньку для заняття жебрацтвом

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 32-річній жінці, яка використовувала малолітню доньку для заняття жебрацтвом (ч. 1 ст. 150-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом червня-серпня 2020 року, місцева мешканка з метою збагачення систематично жебракувала на території Подільського району столиці. При цьому жінка використовувала свою 12-річну доньку, яка внаслідок свого малолітства та захворювання обмежена у вільному волевиявленні.

Викрити злочин вдалося завдяки небайдужим громадянам, які стали свідками цинічної експлуатації дитини 28-річним знайомим матері. Тоді ж було вирішено перевірити причетність матері до вчинення вказаного злочину.

Наразі вирішується питання щодо обрання жінці запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Дівчинку поміщено до реабілітаційного центру з метою надання їй кваліфікованої допомоги.

Досудове розслідування триває.

Київська міська прокуратура