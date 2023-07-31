У Сумах жінка п’яного водія нанесла тілесні ушкодження поліцейським

Під час з’ясування обставин адміністративного правопорушення, мешканка обласного центру завдала тілесних ушкоджень двом правоохоронцям. Наразі вирішується питання щодо її затримання у процесуальному порядку.

Сьогодні, близько опівночі, перебуваючи на службі працівники Управління патрульної поліції в Сумській області виявили автомобіль «Renault Clio», під керуванням 33-річного чоловіка, який рухався під час дії комендантської години. Зупинивши його, правоохоронці виявили у водія явні ознаки алкогольного сп’яніння. Тож, приступили до складання адміністративного протоколу за ст. 130 КУпАП (керування транспортними засобами у стані сп’яніння).

Разом з порушником перебувала його 36-річна дружина. Вона обурилась діям поліцейських, почала перешкоджати складанню матеріалів та агресивно себе поводила. На зауваження інспекторів жінка не реагувала та почала наносити удари поліцейській, з якою спілкувалась, а потім і працівниці поліції, яка намагалась її вгамувати.

Своїми діями жінка завдала тілесних ушкоджень двом правоохоронцям.

За даним фактом слідчі Сумського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 342 Кримінального кодексу України «Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, приватному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб». Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Сумської області