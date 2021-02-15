У Києві чоловіку оголосили про підозру у вбивстві товариша

Під час розпивання спиртних напоїв між знайомими виник конфлікт, у ході якого зловмисник підручними засобами завдав численних ударів потерпілому, внаслідок яких останній помер. За скоєне порушнику загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

До Подільського управління поліції звернулась місцева мешканка із повідомленням про те, що у квартирі на вулиці Сирецькій вона виявила тіло брата без ознак життя. Для з’ясування усіх обставин події на місце виїжджала слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

Як повідомив начальник слідчого відділення з розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров’я особи Богдан Злотенко, правоохоронці провели огляд місця події, поспілкувались із сусідами та з’ясували, що останні декілька місяців потерпілий проживав разом із своїми знайомими, з якими вживав спиртні напої:

«Під час застілля між двома товаришами виник конфлікт, у розпалі якого фігурант відламав ніжку від дерев’яного стільця та наніс численних ударів по голові та тулубу опонента, а потім ще побив його ногами та металевим черпаком. Коли власник помешкання перестав подавати ознаки життя, зловмисник потягнув тіло чоловіка до ванної кімнати, де змив кров водою, а після поклав потерпілого на ліжко та втік з місця злочину. Після скоєного підозрюваний переховувався в різних районах міста, проте ми його встановили та затримали. Ним виявився раніше судимий 42-річний уродженець Черкаської області без роботи та постійного місця проживання».

Фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, та суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва