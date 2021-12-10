У Києві кримінальний дует судитимуть за викрадення дванадцяти велосипедів

Зловмисники здавали поцуплене до комісійних магазинів. За скоєне фігурантам загрожує до п’яти років позбавлення волі.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшли повідомлення від мешканців Голосіївського району про крадіжки велосипедів.

Дільничні офіцери поліції проаналізували записи з камер спостереження, які зафіксували двох невідомих чоловіків, ймовірно, причетних до викрадення, і розпочали встановлення осіб зловмисників.

За словами начальника слідчого відділення Голосіївського управління поліції Маріанни Кухаревської, правопорушники заходили до будинків і викрадали двоколісні транспортні засоби, які знаходились у під’їздах:

«Дільничні перевірили причетність до вчинення злочинів місцевих мешканців, які раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за крадіжки і розшукали осіб, дії яких зафільмували камери відеоспостереження. Це — жителі Голосіївського району, 1992 і 1996 років народження. У рамках проведення досудового розслідування ми встановили, що зловмисники викрали дванадцять велосипедів. Крадіжки фігуранти вчиняли як поодинці, так і спільно. Ми повідомили правопорушникам про підозру у скоєнні злочинів, передбачених частиною другою статті 185 Кримінального кодексу України – це таємне викрадення чужого майна, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб. Викрадені велосипеди зловмисники здавали до комісійних магазинів та отримували за це кошти».

Наразі досудове розслідування завершено. За погодженням із Голосіївською окружною прокуратурою матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом скеровано до суду для розгляду справи по суті. Порушникам загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва