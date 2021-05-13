У Києві на систематичних хабарях викрито керівника КП та його підлеглих

Деснянською окружною прокуратурою м. Києва спільно з Деснянським управлінням поліції ГУ Нацполіції у м. Києві, за оперативного супроводження працівників ГВКЗЕ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області викрито на систематичному одержанні неправомірної вигоди службових осіб Комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва».

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Комунального підприємства, розподіливши між собою ролі, діючи за попередньою змовою між собою, з метою власного збагачення, запровадили схему систематичного одержання неправомірної вигоди від підприємців за надання погоджень на розміщення зовнішньої реклами на об’єктах житлового фонду.

Так, представники суб’єктів господарської діяльності звертались до посадовців комунального підприємства для дозволом на розміщення об’єктів зовнішньої реклами та одержували відмову. Надалі, з підприємцями зв’язувалась посередник (колишній начальник одного із ЖЕКів Печерського району м. Києва) та повідомляла, за яку суму може бути вирішено це питання.

При цьому, задокументовано, що посередник діяла у змові з посадовцями комунального підприємства, узгоджувала з ними зустрічі, а також обговорювала їх результати. Свої послуги посадовці оцінювали у сумі від 300 до 500 дол. США за один дозвіл, в залежності від місця розташування об’єктів зовнішньої реклами.

У ході досудового розслідування задокументовано факт вимагання, передачі та отримання учасниками злочинної схеми неправомірної вигоди у сумі 1700 доларів США від представника компанії, що займається рекламною діяльністю. Упродовж березня-квітня 2021 року вказана компанія неодноразово зверталася до КП за дозволом на розміщення об’єктів зовнішньої реклами та постійно отримувала письмову відмову.

13 травня 2021 року під час передачі другої частини хабаря в сумі 1100 дол. США та надання вже оформлених дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами затримано в порядку ст. 208 КПК України начальника комунального підприємства, двох його працівників та посередника.

У приміщенні комунального підприємства та за місцем проживання фігурантів тривають обшуки.

Вирішується питання про повідомлення про підозру всім учасникам злочинної схеми. Крім того, встановлюється коло підприємців, що потерпіли від дій вказаних чиновників.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура