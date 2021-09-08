У Києві підозрюваний запропонував слідчому поліції $30 тисяч хабаря

Столичні поліцейські викрили двох братів у виготовленні прекурсорів для наркотиків та незаконному поводженні зі зброєю. Сподіваючись уникнути відповідальності, один із фігурантів запропонував слідчому поліції грошову «винагороду». Натомість поліцейський про подію повідомив внутрішню безпеку НПУ.

У Києві працівники управління боротьби з наркозлочинністю Нацполіції встановили діяльність лабораторії, де виготовлялися прекурсори для наркотиків. Під час заходів правоохоронці виявили та вилучили необхідне хімічне устаткування, бочки з готовими прекурсорами та зброю.

За цим фактом Печерським управлінням ГУНП у місті Києві було розпочато кримінальне провадження. Про підозру за ч.3 ст.311

Кримінального кодексу України слідчий поліції оголосив 28-річному місцевому мешканцю. Його 31-річному братові готувалося вручення підозри за ст.263 КК України.

Однак невдовзі до слідчого поліції звернувся молодший з фігурантів і запропонував 30 тисяч доларів США «відкупних» за припинення стосовно нього кримінального переслідування. Про корупційну пропозицію поліцейський негайно рапортував до Київського міського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ.

Згодом киянин повторно висловив намір надати вищезазначеного хабаря кількома частинами. Крім того, пообіцяв 3,5 тисячі доларів за повернення вилученого обладнання і прекурсорів та 5 тисяч доларів США за непритягнення до відповідальності брата.

На передачі слідчому поліції 5 тисяч доларів США хабародавця затримали. Гроші вилучено. Під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури

фігуранта затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

За спробу підкупу службової особи чоловікові загрожує кримінальна відповідальність за ч.3 ст.369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі)

КК України — позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України