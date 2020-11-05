У Києві поліцейського затримали на збуті амфетаміну

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури затримано співробітника столичної поліції під час збуту психотропних речовин (ч. 2 ст. 307 КК України).

За даними слідства, старший оперуповноважений відділу по боротьбі зі злочинами Головного управління Нацполіції у м. Києві налагодив канал збуту наркозалежним особам психотропної речовини амфетамін по 400 грн за грам.

У ході досудового розслідування правоохоронці провели дві контрольованих закупки амфетаміну у поліцейського та 5 листопада 2020 року після чергового збуту психотропної речовини його затримали.

Наразі тривають слідчі та процесуальні дії. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру, готується клопотання до суду про обрання правоохоронцю запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Викрито поліцейського прокурорами спільно зі слідчими територіального управління ДБР, розташованого в м. Києві, співробітниками Головного управління СБУ в м. Києві та Київській області за сприяння керівництва Головного управління Нацполіції в м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Київської міської прокуратури