У Києві раніше судимого чоловіка підозрюють у пограбуванні магазину

Маючи непогашену судимість та перебуваючи на випробувальному терміні, зловмисник повторно скоїв кримінальне правопорушення. На час досудового розслідування фігурант перебуватиме під вартою. Йому загрожує до шести років ув’язнення.

До столичної поліції надійшло повідомлення про те, що у магазині на вулиці Сержа Лифаря невідомий забрав товар, не розрахувавшись. На адресу виїхала слідчо — оперативна група територіального відділу поліції №2 Деснянського управління поліції.

Співробітники торгового залу розповіли поліцейським, що чоловік пройшов повз сигнальні рамки з неоплаченим товаром. На вимогу охоронців зупинитись, порушник не реагував, тож його наздогнали та затримали до приїзду правоохоронців.

У ході першочергових слідчих дій співробітники поліції з’ясували, що зловмисник сховав у рюкзак викрадені косметичні засоби на суму 500 гривень. Слідчі у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України затримали 29-річного місцевого мешканця, раніше судимого за грабіж та який на даний час перебуває на випробувальному терміні за вчинення крадіжки.

За даним фактом розпочато кримінальні провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва Київської міської прокуратури № 3 слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєнні даного злочину. На час слідства суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наступні шість років він може провести за ґратами.

Відділ комунікації поліції Києва