У Києві співробітник банку з приятелем підірвали та пограбували банкомат

У Дніпровському районі столиці двоє чоловіків підірвали банкомат у приміщенні супермаркету і поцупили гроші

Про це повідомляє Depo.Київ з посиланням на dtp.kiev.ua.

Інцидент стався вранці 15 травня.

«Зловмисники за допомогою газової суміші зруйнували банкомат аби поцупити гроші. В результаті вибуху сталося загоряння банкомату та вилетіло скло з вітрини магазину», – йдеться у повідомленні.

Згодом з’явилася інформація, що банкомат пограбували співробітник банку з товаришем.

Спецпризначенці затримали підривників банкомата неподалік від місця злочину, на вулиці Петра Вершигори.

Зазначається,що оперативники стежили за ними довгий час і знали про плани чоловіків на суботній ранок. За попередньою інформацією, обидва вже були судимі.