У Києві судитимуть чоловіка, який побив таксиста на Майдані Незалежності

За фактом умисного нанесення тілесних ушкоджень слідчі розпочали кримінальне провадження та повідомили затриманому про підозру. Відтепер порушнику загрожує до трьох років тюремного ув’язнення.

Подія трапилась у жовтні минулого року на Майдані Незалежності. Тоді до поліції звернувся чоловік, який повідомив, що його побив невідомий. Слідчо-оперативна група прибула у лікарню, де прийняла заяву від потерпілого та розпочала пошуки порушника.

Як розповів начальник Шевченківського управління поліції Ігор Падюк, за фактом умисного нанесення тілесних ушкоджень слідчі розпочали кримінальне провадження:

«У ході досудового розслідування ми встановили, що конфлікт між водієм та пасажирами виник через прохання одягнути засоби індивідуального захисту, на що вони відреагували агресивно. Як наслідок, 24-річний броварчанин руками та ногами побив потерпілого».

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України – умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Слідчі скерували обвинувальний акт до Шевченківського районного суду столиці для розгляду справи по суті. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва