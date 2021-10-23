У Києві судитимуть чоловіка, який розповсюджував порно та пропонував свою 11-річну доньку для секс-розваг

Поліцейські завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. За скоєне зловмиснику загрожує до дванадцяти років тюремного ув’язнення.

Нагадаємо, подія сталась у травні цього року. У ході відпрацювання оперативної інформації співробітники управління міграційної поліції спільно зі слідчими поліції Києва затримали чоловіка за підозрою у зберіганні та розповсюдженні дитячої порнографії. Окрім цього, 38-річний місцевий мешканець пропонував різним користувачам порно-сайтів свою 11-річну доньку для секс-розваг.

Під час проведення необхідних слідчих дій правоохоронці вилучили у правопорушника мобільний телефон, комп’ютерну техніку та флеш-накопичувачі, які містили файли дитячої порнографії. Зібравши необхідну доказову базу та висновки експертиз, поліцейські довели причетність чоловіка до виготовлення, зберігання та розповсюдження відеопродукції з дитячою порнографією.

Слідчі за процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2, 4, 5 ст. 301 Кримінального кодексу України – ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів, та ч. 1 ст. 301-1 Кримінального кодексу України – одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження. Досудове розслідування завершено та обвинувальний акт скеровано до суду для прийняття рішення по суті.

Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Києва