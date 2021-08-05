У Києві судитимуть іноземця, який вбив чоловіка у підземному переході на Майдані Незалежності

Під час досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що зловмисник, окрім вбивства, причетний ще до пограбування дівчини, хуліганських дій та крадіжки. За скоєне йому загрожує до 15-ти років тюремного ув’язнення.

Нагадаємо, що подія трапилася 8 грудня минулого року у Шевченківському районі столиці. До поліції надійшло повідомлення про те, що у переході на Майдані Незалежності перехожі виявили чоловіка з ножовими пораненнями.

Як розповів слідчий Шевченківського управління поліції Віталій Журба, за фактом умисного вбивства поліцейські відкрили кримінальне провадження та розпочали пошуки підозрюваного у скоєнні тяжкого злочину:

«Зловмисник, аби уникнути покарання, постійно змінював місця перебування та змінював одяг. Завдяки клопіткій роботі слідчих та оперативників на вдалось встановити та затримати підозрюваного. Ним виявився 44-річний громадянин іншої держави. Крім того, під час досудового розслідування ми встановили та довели причетність правопорушника до пограбування дівчини, крадіжки з приміщення та скоєння хуліганських дій».

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 115 (Умисного вбивства), ч. 2 ст. 186 (Грабіж), ч. 3 ст.185 (Крадіжка), ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Наразі досудове розслідування завершено та обвинувальний акт скеровано до суду. Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк до 15 – ти років.

Відділ комунікації поліції Києва