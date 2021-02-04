У Києві судитимуть іноземця, який вбив знайому і підпалив квартиру

Зловмиснику інкримінують вбивство та умисне пошкодження майна. За скоєне фігуранту загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

Подія трапилась у липні минулого року на вулиці Михайлівській у Шевченківському районі столиці. Тоді до київської поліції надійшло повідомлення про те, що на балконі третього поверху сидить чоловік, а з приміщення квартири йде дим.

Як розповів слідчий Шевченківського управління поліції Віталій Журба, у ході досудового розслідування встановлено, що між чоловіком та жінкою виник конфлікт, після чого зловмисник задушив її, підпалив квартиру, а після сам зістрибнув із балкону:

«42-річний іноземець після скоєння тяжкого злочину вирішив підпалити квартиру, чим намагався приховати сліди правопорушення. Оскільки дане помешкання він орендував, тому наніс власниці квартири матеріальний збиток у сумі понад 200 тисяч гривень. Ми оголосили правопорушнику про підозру у скоєнні умисного вбивства та умисного пошкодження майна. Шевченківський районний суд столиці обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою».

Слідчі Шевченківського управління поліції завершили досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) та ч. 2 ст. 194 (Умисне пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва