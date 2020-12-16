У Києві судитимуть молодика, який вдарив поліцейського

Правоохоронець зробив зауваження пасажиру, який намагався пройти до підземки з відкритою пляшкою алкогольною напою.

У результаті незнайомець вдарив поліцейського, який затримав його на місці. За скоєний вчинок порушнику загрожує до п’яти років позбавлення волі.

На початку листопада цього року до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що під час несення служби працівник поліції метрополітену на станції «Васильківська» отримав тілесні ушкодження. На місце події черговий направив слідчо-оперативну групу.

Як розповів начальник слідчого відділу управління поліції в метрополітені Олексій Журавель, поліцейський у вестибюлі станції побачив молодика напідпитку з відкритою пляшкою алкоголю та зробив йому зауваження:

«Правоохоронець попередив незнайомця про адміністративну відповідальність за розпивання алкогольних напоїв у громадському місці та попросив його залишити приміщення станції. Молодик спочатку вийшов, але згодом повернувся, підійшов до поліцейського та вдарив його. Поліцейський, не розгубившись, затримав правопорушника на місці».

Раніше не судимого 20-річного киянина затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі оголосили фігуранту про підозру у скоєнні злочину та суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Наразі слідчі управління поліції у метрополітені завершили досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Матеріали справи направлено до суду для розгляду по суті.

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Відділ комунікації поліції Києва