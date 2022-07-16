У Києві судитимуть покидька, який обікрав 10-річну дитину

Поки хлопчик грався на дитячому майданчику зловмисник викрав з його сумки мобільний телефон та втік. Правоохоронці розшукали та затримали підозрюваного. За крадіжку, скоєну в умовах воєнного стану, чоловіку загрожує до восьми років в’язниці.

У квітні місяці поточного року до поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевої мешканки, яка повідомила, що у дворі будинку на вулиці Празькій її неповнолітнього сина обікрали невідомі. Правоохоронці поспілкувалися з хлопчиком і з’ясували, що він грався на дитячому майданчику з іншими дітьми, а свою сумку поклав неподалік. Коли малий помітив, що його телефон зник, то одразу пішов додому.

Як розповіла слідча Дніпровського управління поліції Діана Григорчук, поліцейські провели оперативно-розшукові заходи і встановили особу ймовірного злочинця:

«Зловмисником виявився місцевий мешканець, 1998 року народження, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів. Ми з’ясували, що чоловік встиг продати вкрадений телефон, але нам вдалося його розшукати та повернути власнику».

За даним фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції було розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України — крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

«Наразі ми закінчили досудове розслідування та скерували матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом до суду для розгляду справи по суті. За скоєне зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі», — додала старший лейтенант поліції Діана Григорчук.

Відділ комунікації поліції Києва