У Києві та Сумах СБУ блокувала діяльність проросійських інтернет-агітаторів

Служба безпеки України блокувала у Києві та Сумах діяльність проросійських інтернет-агітаторів, які у соцмережах закликали до насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади в південних та східних регіонах країни.

Слідство СБУ встановило, що киянин у власному акаунті у популярній соціальній мережі проводив інформаційно-пропагандистські акції у вигідному для РФ ракурсі. Він розповсюджував інформацію із закликами до дій, що спрямовані на зміну меж території та державного кордону України.

Лінгвістична експертиза засвідчила, що ці матеріали містять публічні заклики, направлені на порушення основ національної безпеки.

Правоохоронці провели обшуки та вилучили комп’ютерне обладнання і мобільні пристрої, які містять докази шкоди, завданої інформаційній безпеці держави.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

У Сумах СБУ встановила інтернет-агітатора, який закликав до насильницької зміни конституційного ладу.

За даними слідства СБУ, чоловік тривалий час проживав у Росії. Повернувшись додому, він розпочав активно поширювати в забороненій в Україні соціальній мережі матеріали із закликами до повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні. Прибічник сепаратизму поширював матеріали антиукраїнських спільнот, пропагував ідеї «руського міра» і «руської весни», агітував за створення так званої «Новоросії» та підбурював українських військовослужбовців до антидержавних насильницьких дій.

Під час огляду комп’ютерної техніки пропагандиста правоохоронці виявили матеріали, які містять докази його протиправної діяльності.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.

За обома фактами тривають слідчі дії.

СБУ