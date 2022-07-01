У Києві викрили злочинне угруповання, яке займалося збутом зброї та наркотиків
За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва викрито та затримано групу осіб, які організували виготовлення та збут особливо небезпечної психотропної речовини на території міста Києва, а також займалися незаконним збутом вогнепальної зброї та боєприпасів (ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 307 КК України).
Згідно з матеріалами слідства, мешканці столиці віком від 28 до 39 років налагодили схему з виготовлення та збуту у особливо великих розмірах психотропної речовини – амфетамін. З метою конспірації своєї діяльності зловмисники обладнали нарколабораторію в гаражному боксі на території Дарницького району. Товар реалізовували через довірених осіб оптовими і роздрібними партіями. Також бажаючі могли придбати у членів групи зброю і боєприпаси.
У фігурантів проведено 23 санкціонованих обшуки. Вилучено лабораторне обладнання для виготовлення психотропних речовин, близько 1 кг амфетаміну, канабіс, прекурсори, електронні ваги, гроші.
Також у ході обшуків вилучено велику кількість набоїв різного калібру, автоматичну зброю типу АКС-74У, АК-47, гранати типу Ф-1, РГД-5, РГН, засоби для підриву типів УЗРГМ-2, УДЗ, піротехнічні засоби, комуністичні знаки, прапор Російської Федерації та прапор із свастикою.
П’ятьох учасників групи затримано в порядку ст. 208 КПК України та вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжних заходів.
Встановлюються канали надходження зброї та боєприпасів.
Досудове розслідування здійснюється слідчими Голосіївського УП ГУНП у м. Києві за оперативного супроводження КМУ ДВБ НП України.
Нагадуємо, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Київської міської прокуратуриTweet