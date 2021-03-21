У Києві затримали двох чоловіків, які обікрали квартиру

Зловмисники пошкодили замок вхідних дверей та викрали з оселі цінні речі, після чого намагались втекти. За скоєне фігурантам загрожує до шести років ув’язнення.

Під час реалізації оперативної інформації працівники Деснянського управління поліції затримали двох чоловіків за вчинення крадіжки із квартири на вулиці Приозерній Оболонського району столиці. Для документування події виїхала слідчо-оперативна група.

У ході поверхневого огляду правопорушників слідчі виявили та вилучили речові докази, а саме набір відмичок та рукавички.

Правоохоронці з’ясували, що зловмисники за допомогою інструментів пошкодили замок вхідних дверей оселі, звідки викрали телевізор, смарт-годинник, два мобільних телефони та парфуми. Із викраденим майном правопорушники попрямували до автівки, де їх зупинили правоохоронці.

Чоловіків затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вони – кияни, 1979 та 1980 років народження, один із них відбував покарання за вчинення майнового злочину. Транспортний засіб, яким пересувалися зловмисники, вилучено та судом накладено арешт.

Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Фігурантам оголошено про підозру та судом обрано запобіжний захід: 41-річному правопорушнику – тримання під вартою, а його спільнику – цілодобовий домашній арешт. За скоєне їм загрожує до шести років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва