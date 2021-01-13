На Закарпатті викрито схему привласнення ₴735 тис. держкоштів

Правопорушення встановлено під час проведення аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності фізичної особи-підприємця та пов’язаної з ним юридичної особи.

Перевірку проводив відділ боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Закарпатській області за результатами опрацювання відомостей наданих управлінням ОРД ГУ ДФС в Закарпатської області.

Встановлено, що протягом 2019-2020 років фізична особа – підприємець, будучи в цей же час засновником та керівником товариства з обмеженою відповідальністю, виконуючи будівельні роботи на замовлення органів місцевого самоврядування, підписував із замовниками акти приймання виконаних будівельних робіт, у яких відображав завищену заробітну плату, про виплату якої не звітував перед контролюючими органами. Вказані документи оформлялись з метою привласнення коштів державного та місцевого бюджетів та їх подальшої легалізації. Проведеними заходами викрито оборудки щодо фальсифікації первинних документів з метою привласнення коштів на загальну суму 735 тис. грн.

За даними матеріалами слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Закарпатській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, що кваліфікується за ст.191 Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії, — повідомили в ДПС у Закарпатській області. // zaholovok.com.ua