У Києві затримали хлопця, який через борг побив товариша битою

Потерпілий перебуває у лікарні під наглядом медиків, а кривднику за нанесення тяжких тілесних ушкоджень повідомлено про підозру. Відтепер йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

До поліції звернувся 30-річний чоловік та повідомив, що у під’їзді будинку на вулиці Кирпоноса його побив товариш. Аби з’ясувати деталі інциденту оперативний черговий направив за вказаною адресою слідчо-оперативну групу, оперативників та лікарів.

Як розповів начальник Шевченківського управління поліції Ігор Падюк, протягом години співробітники карного розшуку затримали ймовірного підозрюваного:

«Ми з’ясували, що 23-річний киянин домовився про зустріч зі своїм товаришем за місцем його мешкання. Під час зустрічі вони посварились через грошовий борг, тож гість побив битою боржника та втік з місця скоєння злочину. У ході оперативно-розшукових заходів ми затримали місцевого мешканця у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України».

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури слідчі повідомили затриманому про підозру. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва