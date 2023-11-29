Викрали майна майже на ₴300 тис. в тимчасово окупованих селах Київщини – судитимуть шістьох російських окупантів-мародерів

Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно шістьох військовослужбовців збройних сил рф за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Розслідуванням встановлено, що у березні 2022 року, під час окупації села Богданівка Броварського району, шестеро військовослужбовців зенітно-ракетних військ рф проникли до домоволодіння, що належить місцевому мешканцю. Там вони проживали та базувались під час окупації цього населеного пункту.

Тікаючи з Київщини, вони викрали з будинку інструменти, побутову техніку, ювелірні вироби, генератор, іменні медалі, гірськолижне спорядження та інше майно. Награбоване окупанти завантажили на бойову машину піхоти і вивезли. Один з російських військових загубив у будинку свій паспорт. Документ правоохоронцям передав власник помешкання, який повернувся туди після деокупації.

Обвинувачені викрали майно на майже 300 тис. грн. При цьому вони розуміли, що викрадене не може бути використане у військових цілях.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, оперативний супровід – ДЗДПНМ Національної поліції України.

Київська обласна прокуратура