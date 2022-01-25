У Києві затримали наркоторговця, який працював одразу на три інтернет-магазини

Правоохоронці вилучили у зловмисника амфетамін, мефедрон та канабіс. Вартість вилучених наркотичних речовин за цінами «чорного ринку» становить 40 000 гривень. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

У ході реалізації оперативної інформації співробітники управління боротьби з наркозлочинністю поліції Києва спільно із слідчими Шевченківського управління поліції задокументували злочинну діяльність наркозбувача.

Як розповів начальник Шевченківського управління поліції Ігор Падюк, у ході першочергових заходів оперативники встановили, що у телеграм-каналі створено три інтернет-магазини, у яких пропонувалось придбати наркотики на всій території України:

«Встановлено, що збут заборонених речовин відбувався через поштові відділення, служби таксі та через закладки. За отриманий товар клієнти розраховувались з наркоділком криптовалютою. Під час слідчих дій ми виявили та вилучили у фігуранта 86 пакунків з наркотиками — розфасований амфетамін та мефедрон, таблетки «екстазі» та пакет з шишками канабісу».

Зловмисником виявився мешканець Київщини, 2003 року народження. Вартість вилучених наркотичних речовин за цінами «чорного ринку» становить 40 000 гривень.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України — незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Слідчі за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва