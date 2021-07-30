У Києві затримали наркоторговця з «товаром» на півмільйона гривень

За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури затримано місцевого мешканця за фактом зберігання особливо небезпечних психотропних речовин та наркотичних засобів з метою збуту (ч. 2 ст. 307 КК України).

Так, в ході відпрацювання оперативної інформації правоохоронці затримали 18-річного молодика, у ході особистого обшуку якого вилучили близько 1 кг речовини, схожої на канабіс.

Надалі, за адресою проживання затриманого було вилучено ще 191 згорток з порошкоподібною речовиною, схожої на психотропну речовину амфетамін, загальною масою близько 200 г, близько 500 г речовини, схожої на канабіс, близько 40 г речовини, схожої на психотропну речовину MDMA, близько 60 г речовини, схожої на психотропну речовину PVP, які затриманий зберігав для збуту наркозалежним.

Вартість вилучених речовин становить близько 500 000 грн.

Наразі чоловіка затримано у порядку ст.208 КПК України, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Викриття злочинної діяльності проводилось УБН ГУНП у м. Києві спільно з слідчими СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури.

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