У столиці уродженця Кіровоградщини судитимуть за крадіжку комп’ютерної техніки з офісу

Під час стажування в компанії зловмисник викрадав техніку та здавав її у ломбард. За скоєне йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

До Подільського управління поліції від працівника компанії надійшло повідомлення про те, що з офісу на вулиці Набережно-Хрещатицький викрадено комп’ютерну техніку. На виклик виїхала слідчо-оперативна група, яка задокументувала факт злочину.

Правоохоронці встановили, що до крадіжки причетний стажер фірми, який у перший робочий день викрав ноутбук, що йому видали для роботи. Впродовж наступних декількох днів він викрав ще три ноутбуки, які одразу відніс до ломбарду.

Правопорушником виявився 30-річний уродженець Кіровоградської області, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини. Правоохоронці виявили та вилучили техніку з ломбарду та повернули її власникові.

Слідчі оголосили фігуранту про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України, та скерували матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом до Подільського районного суду міста Києва. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва