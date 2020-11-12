У Києві затримали зловмисника, який погрожував правоохоронцю вбивством

Уродженець Горлівки, що на Донеччині, конфлікт на дорозі вирішив нанесенням тяжких тілесних ушкоджень опонентові, і через проблеми в особистому житті пригрозив розправою колишній співмешканці. Коли на його шляху став працівник поліції — пообіцяв розстріляти правоохоронця.

До Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України надійшов рапорт співробітника одного з департаментів НПУ про те, що йому погрожують. Під час перевірки інформації оперативники Управління розкриття злочинів, учинених стосовно поліцейських, ДВБ НПУ встановили обставини події та особу зловмисника.

Поліцейський пояснив, що інцидент розпочався із дзвінків та смс-повідомлень на телефон його цивільної дружини від її колишнього співмешканця. 28-річний уродженець Донеччини, який наразі проживає в Києві, бажав відновити стосунки, а на відмову жінки — пригрозив фізичною розправою та підпалом її автівки.

Коли у ситуацію втрутився оперуповноважений НПУ, пояснивши, що є працівником поліції, і вимагаючи припинити переслідування, це ще більше розізлило донеччанина. В телефонній розмові він пообіцяв вбити правоохоронця, а в смс-повідомленні написав, що «наробить в поліцейському купу дірок».

Подальше оперативне відпрацювання дозволило співробітникам внутрішньої безпеки поліції встановити, що зловмисник не просто звичайний ревнивець. Печерське управління столичної поліції у 2018 році подало його у державний розшук за нанесення тяжких тілесних ушкоджень потерпілому під час конфліктної ситуації на дорозі. З тих пір він користувався підробними документами. Крім того, чоловік виявився причетним до діяльності місцевих кримінальних структур.

Бійці відділу швидкого реагування та оперативники ДВБ НПУ затримали донеччанина у під’їзді будинку його колишньої співмешканки, до якої він прямував для з’ясування стосунків, в порядку ст.191 КПК України.

У Єдиному реєстрі досудових розслідувань затриманий є фігурантом трьох кримінальних правопорушень, розпочатих за ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження), ст.129 (Погроза вбивством) та ст.358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Суд, вивчивши матеріали клопотання прокурора щодо обрання запобіжного заходу, відправив зловмисника під цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслету.

За скоєнні протиправні дії йому загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України