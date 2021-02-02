За вимагання у підприємців $860 тис. судитимуть сімох членів злочинного угруповання

Київською міською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно сімох учасників організованого злочинного угруповання за фактами викрадення людини, вимагання, готування до незаконного заволодіння транспортним засобом, шахрайства та незаконного зберігання наркотичних засобів без мети збуту (ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України).

Розслідуванням встановлено, що учасники злочинного угруповання, до складу якого входило 7 осіб, під керівництвом колишнього депутата Київської обласної ради незаконно утримували двох підприємців, вимагаючи передати їм 860 тис доларів США або майно аналогічної вартості.

Вони змусили потерпілих підписати фіктивні боргові документи, що призвело до утворення у них неіснуючих боргових зобов’язань. При цьому обвинувачені погрожували застосувати насильство стосовно членів сімей підприємців, знищити та заволодіти їхнім майном, а також застосовували насильство, небезпечне для життя та здоров’я, позбавили волі.

В результаті вжитих правоохоронцями заходів учасників злочинного угруповання вдалося встановити та затримати. На їхнє майно накладено арешт.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура