У Києві затримано «братів-комуністів», які працювали на російські спецслужби

Чоловіки проживали у Луцьку та були запеклими шанувальниками комунізму

У Києві Служба безпеки затримала братів, які зливали інформацію про ЗСУ російським та білоруським спецслужбам. Про це повідомляє Depo.Київ з посиланням на пресслужбу СБУ.

Відомо, що Олександр та Михайло проживали у Луцьку та були запеклими шанувальниками комунізму.

«Затримано двох братів-пропагандистів, які мають проросійські та пробілоруські погляди. Є дані, що свідчать про їх тісну співпрацю зі спецслужбами РФ та РБ», – йдеться в повідомленні.

Їхньою метою було розхитати внутрішню обстановку в Україні та створити «потрібну інформаційну картинку» для каналів Росії та Білорусії. Проте українські спецслужби затримали посібників окупантів, які систематично надавали інформацію російським та білоруським спецслужбам.

Обох братів зараз затримано і перебувають у СІЗО.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що брати Кононовичі давно відомі своїми проросійськими поглядами.

За інформацією «Волинь. Online», У лютому 2015 року Олександр в ефірі «новоросійської» передачі заявив «про неофашизм на Волині». Чоловіки неодноразово брали участь у проросійських мітингах у Києві та інших містах.

Навіть зараз, попри масштабну агресію РФ в Україні проти мирних міст, сотні жертв серед цивільного населення, вони не змінили своїх переконань, а навпаки, посилили в соцмережах ворожу пропаганду.