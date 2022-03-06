У Києві затримано «братів-комуністів», які працювали на російські спецслужби
Чоловіки проживали у Луцьку та були запеклими шанувальниками комунізму
У Києві Служба безпеки затримала братів, які зливали інформацію про ЗСУ російським та білоруським спецслужбам. Про це повідомляє Depo.Київ з посиланням на пресслужбу СБУ.
Відомо, що Олександр та Михайло проживали у Луцьку та були запеклими шанувальниками комунізму.
«Затримано двох братів-пропагандистів, які мають проросійські та пробілоруські погляди. Є дані, що свідчать про їх тісну співпрацю зі спецслужбами РФ та РБ», – йдеться в повідомленні.
Їхньою метою було розхитати внутрішню обстановку в Україні та створити «потрібну інформаційну картинку» для каналів Росії та Білорусії. Проте українські спецслужби затримали посібників окупантів, які систематично надавали інформацію російським та білоруським спецслужбам.
Обох братів зараз затримано і перебувають у СІЗО.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що брати Кононовичі давно відомі своїми проросійськими поглядами.
За інформацією «Волинь. Online», У лютому 2015 року Олександр в ефірі «новоросійської» передачі заявив «про неофашизм на Волині». Чоловіки неодноразово брали участь у проросійських мітингах у Києві та інших містах.
Навіть зараз, попри масштабну агресію РФ в Україні проти мирних міст, сотні жертв серед цивільного населення, вони не змінили своїх переконань, а навпаки, посилили в соцмережах ворожу пропаганду.Tweet