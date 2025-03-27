У колишньому НАУ викрили схему з бронюванням від мобілізації

В. о. президента КАІ зазначила, що схему прослідкувало управління безпеки ВНЗ.

Напередодні, 26 березня, Державне бюро розслідувань прийшло до Київського авіаційного інституту (колишній Національний авіаційний університет), повідомила в.о. президента КАІ Ксенія Семенова. Причиною візиту співробітників Бюро стала організована в інституті схема щодо бронювання військовозобов’язаних.

«Якась ТОВка, скоріш за все за змовою із співробітником університету під виглядом замовлення наукових досліджень, організувала схему бронювання. Управління безпеки університету цю історію вчасно відслідкувало. А як? Дуже підозрілим їм видалось те, що в команду на тему безпілотників на працевлаштування подали медика, який в принципі до теми проєкту жодного стосунку не має», – написала Семенова у Facebook.

Вона закликала колег з інших університетів бути обачнішими. За словами Семенової, після спілкування з правоохоронцями стало зрозуміло, що така схема – це досить поширене явище. Однак виявити такий схематоз досить непросто. Семенова зазначила, що раніше подібну схему ліквідували у Харківському авіаційному інституті.

«Університет зі свого боку, як тільки виявив потенційне зловживання, – відразу подав заяву в правоохоронні органи. Зараз справу веде ДБР. Нормальний сигнал всім, хто шукає способи промутитися. Цього не буде», – підсумувала Семенова. // Дзеркало тижня