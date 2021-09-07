У контрабанді сильнодіючих медичних препаратів до країн ЄС підозрюють мешканця Луганщини

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури мешканцю Щастинського району Луганської області повідомлено про підозру за фактом контрабанди сильнодіючих медичних препаратів до країн Європейського Союзу (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 КК України).

За даними слідства, на початку червня 2021 року правопорушник намагався незаконно перемістити через митний кордон України міжнародним поштовим відправленням препарати, які містять сильнодіючу речовину нандролон, під виглядом спортивного харчування.

Сильнодіючий препарат, який заборонено в Україні до вільного обігу, виявлено та вилучено під час проведення митного контролю.

Наразі триває проведення відповідних криміналістичних експертиз.

За вчинене чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими 3 управління Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях, оперативний супровід – Головним відділом по боротьбі з корупцію та організованою злочинністю Головного управління СБУ Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури