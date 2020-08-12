У Краматорську прикордонники виявили члена незаконних збройних формувань

У 2014 році, з початком бойових дій на Донбасі, деякі місцеві громадяни вступали до лав незаконних збройних формувань та допомагали бойовикам вчиняти злочини проти українців.

Після звільнення частини населених пунктів від окупантів, дехто з таких «помічників» пішов разом з ними, а інші залишились вдома та до цього часу ретельно приховують вчинені раніше злочинні дії.

Учора після отримання і перевірки інформації, наданої співробітниками оперативних підрозділів ДПСУ зі складу Об’єднах сил, прикордонники Краматорського загону затримали одного з таких наших співвітчизників 1988 року народження. В ході перевірки встановлено, що в 2014 році цей громадянин проходив службу в одному з підрозділів незаконних збройних формувань так званої ДНР. Виконував завдання з огляду транспортних засобів та перевірки документів на блокпосту, розташованому біля будівлі Краматорської міської ради, де на той час розташовувалося керівництво терористичних угруповань.

За даним фактом до Краматорського відділу Національної поліції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 2 ст. 260 кримінального кодексу України «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань або участь у їх діяльності». Відомості внесено до ЄРДР. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

ДПСУ