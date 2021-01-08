У Краматорську затримали торговця зброєю

Зловмисник збував на території міста набої та гранати. Поліцейські спільно зі співробітниками СБУ затримали та задокументували незаконну діяльність збувальника боєприпасів.

Оперативники та слідчі Краматорського відділу поліції спільно зі співробітниками 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях отримали інформацію, що мешканець Слов’янська мав намір збути у місті Краматорськ боєприпаси.

Після отримання ним восьми тисяч гривень, під час оперативної закупівлі, чоловіка затримали.

Крім того під час обшуку за місцем мешкання збувача правоохоронці виявили набої та згорток з ймовірно наркотичною речовиною, попередньо, марихуаною.

Як пояснив затриманий, боєприпаси він знайшов неподалік міста Слов’янськ у 2020 році.

За даним фактом, під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури, проводиться досудове розслідування за ст. 263 КК України. Чоловіка затримано, йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Поліція Донецької області