У Кременчуці затримали двох підозрюваних у нападі на 18-річну дівчину

У розбійному нападі на дівчину підозрюють двох жителів Кременчука з кримінальним минулим, яким 20 та 29 років.

3 грудня дівчина звернулася до поліції і повідомила про двох незнайомців, які увірвалися до її помешкання та, погрожуючи “зброєю”, привласнили її майно.

Підозрюваних з речами потерпілої затримали під час першочергових оперативно-розшукових дій.

“Спільників викрили оперативники Кременчуцького відділу поліції та батальйону поліції особливого призначення. Чоловіків затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України”, – повідомив начальник Кременчуцького відділу поліції Іван Жук. // np.pl.ua