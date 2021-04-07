У Кролевці поліція затримала чоловіка, який тяжко поранив ножем знайомого

Подія сталася вчора увечері в с. Тулиголове Кролевецької територіальної громади. Лікар Кролевецької центральної лікарні повідомив поліцію, що до них на лікування бригадою швидкої допомоги було доставлено 37-річного чоловіка з тяжким пораненням.

Як з’ясували правоохоронці, прибувши на місце події за викликом, між потерпілим та його 30-річним односельцем, на одній із вулиць села, виник побутовий конфлікт. Спочатку знайомі емоційно з’ясовували стосунки, а потім молодший чоловік дістав ножа і вдарив свого опонента в спину, спричинивши йому проникаючу рану.

Поліція швидко розшукала любителя розмахувати ножем. Наразі 30-річного молодика затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі поліції вирішують питання про повідомлення йому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження» та обрання зловмисникові запобіжного заходу.

За скоєне чоловікові загрожує кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Відділ комунікації поліції Сумської області