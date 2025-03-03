У Кропивницькому працівників банку викрали майже ₴10 млн. з рахунків клієнтів

Кіберполіцейські Кіровоградщини спільно зі слідчими ГУНП в області за процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури викрили організовану групу зловмисників, які привласнювали кошти клієнтів поважного віку одного з банків.

Встановлено, що злочинну діяльність організував 28-річний уродженець Донеччини, залучивши до неї ще двох осіб, одна з яких – начальник відділення одного з банків у Кропивницькому.

Фігуранти, маючи доступ до рахунків клієнтів, без їхньої ініціативи і присутності, на підставі підроблених заяв змінювали фінансові номери на підконтрольні та підміняли копії документів. Внаслідок цього зловмисники отримували доступ до системи інтернет-банкінгу і переказували кошти з рахунків клієнтів на підконтрольні банківські картки.

Наразі встановлено 67 громадян, які постраждали від діяльності членів злочинної групи. Загальна сума завданих банку збитків становить майже 10 млн гривень.

Поліцейські провели низку обшуків за місцями мешкання та в автомобілі фігурантів. Вилучено банківські картки, компʼютерну техніку, чорнові записи, банківську документацію та інші докази протиправної діяльності.

Слідчі повідомили зловмисникам про підозри за ч. 5 ст. 185 та ч. 3 ст. 362 Кримінального Кодексу України. Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває, можлива додаткова кваліфікація.

Викриттю зловмисників сприяли працівники служби безпеки одного з українських банків.

Кіберполіція