У Кривому Розі судитимуть водія, який вчинив смертельну ДТП і втік

В результаті автопригоди на місці загинув 37-річний містянин. Водій поїхав з місця події, аби уникнути кримінальної відповідальності.

Повідомлення про виявлення тіла чоловіка посеред дороги по вулиці Вадима Гурова у Металургійному районі, надійшло до поліції вночі 8 жовтня.

Співробітники відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Криворізького районного управління поліції встановили, що 53-річний водій авто здійснив наїзд на пішохода. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

Фігуранта затримали у процесуальному порядку. Слідчі, за погодженням із Криворізькою центральною окружною прокуратурою, повідомили порушнику про підозру за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі обвинувальний акт відносно винуватця ДТП скеровано до суду для прийняття рішення.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Криворізького райуправління поліції