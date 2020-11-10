На Чернігівщині викрили шахраїв, які під приводом працевлаштування оформляли на клієнтів кредити

Слідчі Головного управління Нацполіції спільно зі співробітниками відділу протидії кіберзлочинам у Чернігівській області та оперативними працівниками Управління карного розшуку Чернігівщини викрили двох шахраїв, які замість обіцяного працевлаштування оформляли на своїх клієнтів кредити.

Так, навесні цього року підозрювані заволоділи копіями документів клієнта, завдяки чому їм і вдалося взяти на його ім’я онлайн-кредит у розмірі 9 000 гривень.

Сьогодні вдома у 23-річної чернігівки та 26-річного громадянина Молдови правоохоронці провели санкціонований обшук.

Поліцейські виявили там понад сім десятків стартових пакетів різних операторів, банківські картки, мобільні телефони, ноутбук та інші гаджети, за допомогою яких вони могли брати кредити.

Поліція встановила, що зазначені особи заволоділи копіями документів та паспортними даними понад сотні громадян України.

Окрім того, зазначений громадянин Республіки Молдова був зареєстрований на специфічних хакерських форумах, де міг обмінювати чи продавати незаконно отримані ним копії документів та дані громадян України, цікавився програмним забезпеченням, призначеним для несанкціонованого отримання даних користувачів мережі Інтернет, а також мав програмне забезпечення, призначене для виходу у тіньовий сегмент Інтернету (так званий Даркнет).

Вилучене майно приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Наразі поліцейські перевірять чоловіка та жінку на причетність до скоєння інших злочинів.

Слідчі розслідують кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки), що карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

Триває досудове розслідування.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області