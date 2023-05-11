У Кривому Розі за напад на поліцейського під час виконання службових обов’язків затримано 23-річного чоловіка

Під час з’ясування обставин адміністративного правопорушення містянин напав на правоохоронця та завдав йому тілесні ушкодження.

Поліцейські відділення поліції №7 з’ясували, що вночі 9 травня під час складання адміністративних матеріалів до інспекторів патрульної поліції підійшов місцевий житель, став поводитися агресивно, на зауваження не реагував, а потім кинув у правоохоронця каміння та завдав йому тілесні ушкодження.

23-річного нападника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

10 травня Інгулецьким районним судом м. Кривого Рогу підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Криворізького районного управління поліції