У Кривому Розі затримали чоловіка, який намагався вбити брата

33-річний підозрюваний завдав родичу проникаючі ножові поранення.

Злочин стався 9 травня в одному з приватних будинків на території Центрально-Міського району міста Кривий Ріг. Співробітники Криворізького районного управління поліції встановили, що під час конфлікту 33-річний чоловік завдав 25-річному брату декілька ударів ножем у груди. Потерпілого з травмами доставили до міської лікарні.

Правоохоронці затримали нападника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15 та ч.1 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Криворізького районного управління поліції